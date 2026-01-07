Ученые обнаружили на артефактах ДНК, которая может принадлежать легендарному художнику

Предметы со временем накапливают информацию из окружающей среды, что может дать полезную информацию о людях, которые их создавали.

Ученые смогли восстановить микроскопические следы ДНК, оставленные на артефактах эпохи Возрождения, часть из которых они связывают с выдающимся итальянским мыслителем и художником Леонардо да Винчи.

В частности, исследователи обнаружили следы ДНК на рисунке красной мелом на бумаге под названием "Святое дитя", который, вероятно, принадлежит авторству да Винчи, а также в письмах его предка Фрозино ди Сер Джованни да Винчи, хранящихся в историческом архиве в Италии, пишет The Independent.

Согласно исследованию, некоторые последовательности Y-хромосомы, обнаруженные на рисунке "Святое дитя" и в письме одного из кузенов Леонардо, могут принадлежать к генетической группе людей с общим происхождением в Тоскане - регионе, где родился художник.

Видео дня

Сравнение этих Y-хромосомных последовательностей с крупными справочными базами данных показало ближайшее соответствие в пределах широкой гаплогруппы E1b1 / E1b1b. Эта линия Y-хромосомы сегодня распространена в Южной Европе, в частности в Италии, а также в Северной Африке и некоторых районах Ближнего Востока.

Как сообщает журнал Science, часть найденной ДНК может принадлежать самому Леонардо да Винчи. В то же время исследователи отмечают, что это не является окончательным доказательством, ведь достоверно подтвердить происхождение ДНК чрезвычайно сложно.

Причина заключается в том, что ученые не имеют с чем сравнить эти образцы: у да Винчи не было известных потомков, а его место захоронения было нарушено в начале XIX века.

Исторические артефакты, говорится в статье, со временем накапливают ДНК из окружающей среды, что может дать полезную информацию о людях, которые их создавали и использовали, материалах изготовления, а также условиях хранения. Однако исследование таких ценных объектов без их повреждения или загрязнения долгое время оставалось серьезной проблемой. Теперь же ученые разработали "минимально инвазивный" метод получения так называемых "биологических следов истории" из художественных произведений и корреспонденции, связанных с семьей да Винчи.

Особенность исследуемой ДНК

Большинство обнаруженных фрагментов ДНК принадлежат бактериям, грибам, растениям и вирусам. Это позволяет узнать больше о материалах артефактов, условиях их хранения, реставрационных вмешательствах и обращении с ними на протяжении веков. В то же время часть генетического материала имеет человеческое происхождение. Авторы в еще не рецензированном исследовании, опубликованном на платформе arXiv, отмечают:

"Мы обнаружили неоднородные смеси ДНК не человеческого происхождения, а в части образцов – редкие мужские специфические сигналы ДНК".

Для сбора образцов исследователи применили деликатный метод смывов, подобный тому, который используют в музеях. Он позволяет собрать частички кожи, следы пота, микроорганизмы, пыльцу растений, волокна и пыль с поверхности артефактов. Из этих материалов ученые смогли выделить мизерные, но информативные количества ДНК.

По словам ученых, некоторые фрагменты ДНК нечеловеческого происхождения помогают понять состав артефактов, возможные материалы, использованные при их создании, а также географическую и природную среду Флоренции и других регионов Европы эпохи Возрождения.

Например, наличие следов растений, таких как итальянский райграс, может свидетельствовать о происхождении артефакта из Италии XV-XVI веков. А прибрежные виды ив, распространенные вдоль реки Арно, широко использовались для плетения корзин, переплетов, лесов и производства древесного угля в ремесленных мастерских.

"Уникальное присутствие Citrus spp в произведении "Святое дитя" может обеспечить прямую связь с историческим контекстом", – отмечают исследователи.

Поскольку все исследованные артефакты были связаны с мужчинами, ученые сосредоточились на анализе маркеров Y-хромосомы.

Они отмечают, что для более убедительных выводов - в частности, о происхождении, геолокации и исторических характеристиках артефактов - необходимы дальнейшие исследования, которые позволят отделить древние биологические следы от современных загрязнений, связанных с более поздним использованием и хранением.

Новости археологии

Напомним, в Британии археологи нашли необычную боевую трубу железного века - карникс. Находка может быть связана с кельтским племенем, которое возглавляла легендарная королева-воительница в период их борьбы с римской армией. Речь идет о карниксе, выполненном в форме дикого животного, который крепился на длинном мундштуке высоко над головами воинов. Он был обнаружен во время подготовительных работ к строительству жилого комплекса в западном Норфолке.

Вас также могут заинтересовать новости: