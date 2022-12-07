Город возвращается к нормальному функционированию после российской ракетной атаки 5 декабря.

В квартирах почти 90% жителей Одессы и Одесского района восстановлено теплоснабжение, которое было прекращено после недавней ракетной атаки российских оккупантов.

Как заявил в эфире информационного телемарафона сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сегодня в Одессе не работает электротранспорт.

"Кроме водоснабжения и водоотведения, почти 90% одесситов уже имеют отопление в своих квартирах, потому что в штатном режиме работает Одесская ТЭЦ, работают 11 крупных котельных, в городе они со вчерашнего дня работают, были подключены к электроэнергии. Что касается малых котельных, а их почти 150, то потихоньку их подключаем, чтобы к тем 12% одесситов и жителей Одесского района, которые остаются, это отопление пришло", - сказал он.

Видео дня

По его словам, если вчера в городе применяли экстренные отключения электроснабжения, то сегодня почти перешли к аварийным отключениям, а в ближайшие дни планируют вернуться к плановым.

Ракетная атака 5 декабря: "прилеты" в Одесской области

5 декабря Россия вновь нанесла ракетный удар по Украине.

Одесса была обесточена, котельные не работали. Были повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

Вас также могут заинтересовать новости: