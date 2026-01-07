США собираются судить экипаж танкера, шедшего под российским флагом

Экипаж решил "перекрасить" танкер под российский, надеясь, что это напугает американцев.

Экипаж танкера Bella 1, задержанного сегодня американскими военными в Атлантическом океане, вероятно, будет отвечать перед судебными органами США за нарушение американских санкций. Об этом заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что танкер "венесуэльского теневого флота" транспортировал подсанкционную нефть, а США под руководством Трампа "не собираются это терпеть". Поэтому танкер задержали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США.

"Это означает, что экипаж теперь подлежит судебному преследованию за любое нарушение федерального законодательства, и они будут доставлены в Соединенные Штаты для такого судебного преследования, если это будет необходимо", – сказала Левитт.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноем в соцсети X сообщила, что экипаж танкера Bella 1 в течение нескольких недель пытался избежать контроля со стороны Береговой охраны США и даже сменил флаг судна и нарисовал на корпусе новое название – Marinera. Ноем назвала это "отчаянной и неудачной попыткой избежать правосудия".

"Преступники мира предупреждены. Вы можете бежать, но не можете спрятаться. Мы никогда не уступим в нашей миссии защищать американский народ и препятствовать финансированию наркотерроризма, где бы мы его ни нашли, и точка", – добавила чиновница.

Задержание танкеров в Атлантике

Как писал УНИАН, США захватили в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой. Ранее экипаж отказывал морским пограничникам США в допуске на борт. Инцидент произошел между Исландией и Британскими островами. По данным источников и СМИ, поблизости находились российские военные корабли, в частности подводная лодка, а Россия пыталась сопровождать судно, чтобы избежать задержания.

Позже стало известно, что в Карибском море США захватили второй танкер "теневого флота" M/T Sophia, который следовал из Венесуэлы с нефтью. Американские власти заявили о намерении и в дальнейшем задерживать связанные с Венесуэлой суда, объясняя это борьбой с финансированием незаконной деятельности.

