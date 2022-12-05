Также под обстрелами Николаевская область, которая граничит с Одесской.

На Одесщине слышны взрывы. Жителей области просят не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие. Кроме этого, из-за обстрелов и обесточивания в Одессе исчезли свет и вода.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, враг совершил запуски ракет по территории региона. Взрывы также были слышны в Одессе.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что на Одессу выпустили несколько вражеских ракет, в том числе с Черного моря. Также под обстрелами Николаевщина, которая граничит с Одесщиной.

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Впоследствии в компании "Инфоксводоканал" сообщили, что сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии.

"Уважаемые потребители! Сейчас обесточены все насосные станции и резервные линии. Поэтому отсутствует водоснабжение везде по нашим потребителям. Просим сохранять спокойствие. После восстановления энергопитания ситуация с водоснабжением стабилизируется. Сейчас возможны перебои со связью и дозвоном в контакт-центр водоканала", - говорится в сообщении.

Местные жители в соцсетях пишут, что после взрывов у них нет света и воды, также сообщают о пропаже отопления. Также есть неподтвержденная информация о пожаре в одном из районов Одессы.

Новая ракетная атака по Украине

5 декабря Россия вновь нанесла ракетный удар по Украине. В нескольких областях работает ПВО.

Уже известно, что в Черкасской области ввели аварийные отключения света в связи с пусками ракет РФ. Кроме этого, в Запорожье и области прозвучало несколько взрывов, есть погибшие и раненые.

Как отметили в ВСУ, россияне могут использовать несколько волн ракетных атак.

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