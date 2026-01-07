Бескомпромиссная позиция России на переговорах дает Украине шанс, - Дикий

Эксперт отметил, что Россия уверена в собственной победе, но он не согласен с этим.

Украина согласилась на крайне болезненные компромиссы, чтобы приблизить мир, но Россия продолжает демонстрировать свою бескомпромиссную позицию, из чего наша страна может извлечь выгоду. Такое мнение высказал ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий в комментарии УНИАН.

По его словам, Украина уже согласилась на крайне болезненные компромиссы. Он считает, что все нынешние переговоры о мире являются дипломатической игрой.

"Мне кажется, что бескомпромиссная позиция России дает нам шанс. Суть в том, что Украина уже фактически пошла на крайний компромисс: условия мира, на которые мы сегодня готовы, трудно назвать компромиссом. Но даже на это Россия не соглашается. Тем самым она демонстрирует, что войну видит завершенной только в виде полной победы одной из сторон – либо своей, либо нашей", - добавил Дикий.

Видео дня

Эксперт отметил, что Россия уверена в собственной победе, но он не согласен с этим.

"Не исключаю, что впоследствии историки будут вспоминать нынешние события так же, как сегодня вспоминают безрезультатные переговоры между Сталиным и Гитлером в феврале 1942 года – уже после того, как немецкое наступление впервые было остановлено под Москвой. Тогда Сталин предлагал Гитлеру чрезвычайно выгодный мир с передачей Германии Украины, Беларуси, Балтии и ряда других территорий. Но Гитлер отказался, стремясь довести войну "до Урала", и в итоге закончил ее в бункере в Берлине", - заявил Дикий.

По словам Дикого, российский диктатор Владимир Путин делает крайне рискованную ставку, фактически отвергая любой компромисс. Он уверен, что глава Кремля сводит войну к выбору между победой или поражением, но ее финал уже зависит от нас.

Готовы ли союзники защищать Украину в случае повторного нападения РФ

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет четкого и ясного ответа от ведущих европейских партнеров, будут ли они готовы решительно ответить в случае повторного нападения России на Украину после прекращения огня. Он отметил, что сначала в парламентах ведущих стран надо утвердить юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины.

Тем не менее, Зеленский подчеркнул, что он видит "политическую волю, и партнеры готовы дать нам сильные гарантии безопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: