Впервые с 1971 года: правительство приняло новый Трудовой кодекс со значительными изменениями

Рынок труда в Украине до сих пор функционирует в соответствии с Кодексом законов о труде 1971 года.

7 января Кабмин принял проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Кодексу законов о труде 1971 года. За это время изменились структура экономики, форматы занятости и потребности работодателей и работников. Новый Трудовой кодекс это учитывает и формирует понятные правила трудовых отношений", - отметила Свириденко.

По ее словам, документ является одним из ключевых шагов для реализации Стратегии занятости населения до 2030 года, которую правительство также приняло сегодня во время заседания. Цель состоит в том, чтобы сделать рынок труда более инклюзивным и привлечь к экономической активности людей, которые сегодня часто остаются вне рынка: женщины, молодежь, ветераны, люди с инвалидностью.

Видео дня

Что меняется

Кодекс закрепляет четкие признаки трудовых отношений. Глава правительства отметила, что документ определяет восемь признаков трудовых отношений. Это поможет уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени. Предварительные оценки по детенизации рынка труда - 43 млрд грн в год:

Гибкие трудовые договоры . Количество типов трудовых договоров увеличивается с 6 до 9. Кодекс четко регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. Кроме того, работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров.

. Количество типов трудовых договоров увеличивается с 6 до 9. Кодекс четко регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. Кроме того, работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров. Цифровизация трудовых отношений . Электронные документы приравниваются к бумажным в трудовых отношениях.

. Электронные документы приравниваются к бумажным в трудовых отношениях. Прозрачный механизм определения минимальной зарплаты как месячной, так и почасовой , согласованный со стандартами ЕС. Минимальный предел будет определяться как процент от средней заработной платы, который будет устанавливать правительство.

, согласованный со стандартами ЕС. Минимальный предел будет определяться как процент от средней заработной платы, который будет устанавливать правительство. Гибкие режимы труда для работников, имеющих детей . Кодекс фиксирует право на гибкие формы работы (дистанционная, работа на дому). А также дает больше возможностей родителям. Например, расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: и мать, и отец смогут взять по два месяца отпуска.

. Кодекс фиксирует право на гибкие формы работы (дистанционная, работа на дому). А также дает больше возможностей родителям. Например, расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: и мать, и отец смогут взять по два месяца отпуска. Реформа инспекции труда . Внедряется риск-ориентированный подход к проверкам.

. Внедряется риск-ориентированный подход к проверкам. Больше возможностей для трудоустройства молодежи . В частности, кодекс вводит отдельный механизм для безопасного сочетания учебы и первой работы – ученический трудовой договор.

. В частности, кодекс вводит отдельный механизм для безопасного сочетания учебы и первой работы – ученический трудовой договор. Принятие нового Трудового кодекса также является важным шагом для нашей дальнейшей евроинтеграции. Документ предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций Международной организации труда.

Следующим шагом станет рассмотрение проекта в первом чтении в зале парламента. Правительство рассчитывает на поддержку народных депутатов и конструктивную работу над документом между чтениями.

Решения правительства - главные новости

26 декабря 2025 года стало известно, что правительство Украины поэтапно повышает уровень оплаты труда в сфере образования. В целом в течение 2026 года заработная плата педагогам будет увеличена на 50%.

В октябре прошлого года сообщалось, что для безработных украинцев запускают экосистему "Обрий", по которой они смогут получить 15 тысяч гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: