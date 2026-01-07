'Будут большие изменения': в Вашингтоне пригрозили убить лидера Ирана

Соратники Трампа распалились на фоне успешной операции в Венесуэле.

США могут ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, если иранский режим продолжит убивать участников уличных протестов. Об этом в комментарии Fox News заявил приближенный к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Комментируя последние новости о массовых уличных протестах в Иране и попытках режима силой подавить их, Грэм заверил, что США поддерживают народ Ирана.

"Мы выступаем за то, чтобы вы забрали обратно свою страну у аятоллы, религиозного нациста, который убивает вас и терроризирует мир", – сказал сенатор.

При этом он озвучил прямые угрозы в адрес правителя Ирана.

"Вам нужно понять, что если вы продолжите убивать своих людей, которые требуют лучшей жизни, Дональд Трамп убьет вас. Изменения идут в Иран. Это будут самые большие изменения в истории Ближнего Востока, чтобы разрушить этот нацистский режим. Народ Ирана, помощь уже в пути", – заявил Грэм.

Ситуация в Иране: последние новости

Как писал УНИАН, в Иране с конца декабря продолжаются масштабные уличные протесты, вызванные резкой девальвацией национальной валюты и общим экономическим кризисом на фоне продолжительной засухи, международных санкций и проигранной войны против Израиля.

За более чем неделю протестов погибли десятки протестующих, включая несовершеннолетних, сотни людей арестованы.

Власти Ирана пытаются успокоить население не только полицейскими дубинками, но и "взяткой" – ежемесячными выплатами в размере около 7 долларов США с авансовой выплатой за четыре месяца.

