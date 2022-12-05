Уже есть сообщения о сбитых вражеских ракетах.

Днем в понедельник, 5 декабря, российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Украине.

В течение часа – с 12:40 до 13:40 – воздушная тревога зазвучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

В это время глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны, по распоряжению "Укрэнерго" в области применены специальные графики аварийных отключений.

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В 13:24 глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что враг осуществил пуски ракет. Сергей Борзов, глава Винницкой ОВА, предупредил, что "в небе над Украиной много ракет". Не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие призвали и в Офисе президента.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что уже вылетели российские стратегические бомбардировщики, и первая волна ракет запущена. Он также предупредил, что оккупанты могут запускать ракеты волнами, чтобы рассредоточить их и запутать украинскую ПВО. Он также акцентировал, что РФ, прежде всего, продолжает целиться по объектам критической инфраструктуры.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация – это район Волгодонск, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже по предварительной информации есть запуски. ... Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько. Как правило, могут они использовать несколько волн атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия нашей противовоздушной обороны", – сказал Игнат.

Около 14:00 военкор Андрей Цаплиенко сообщил, что уже есть сбитые украинскими силами ПВО ракеты – 4 На Харьковщине, по одной на Полтавщине и Днепропетровщине.

Работу ПВО на Полтавщине уже подтвердил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пусках крылатых ракет, а затем – похвалил украинских защитников.

"Наши летчики творят чудеса. Верим в ВСУ", – написал он, не раскрывая детали.

Секретарь Запорожского горсовета, и. о. мэра Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в Запорожье прозвучало несколько взрывов.

"Часть из них – это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа Сил противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за защиту!", – написал он и предупредил о возможных повторных атаках.

Кроме этого, сообщают о звуках взрывов на Черкащине и в Одессе – подтверждения информации еще не было.

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