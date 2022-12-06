Также восстановлено теплоснабжение более половины жителей города.

В Одессе восстановлено водоснабжение.

Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

"Водоснабжение и водоотведение восстановлено по всему городу. Днем в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные машины. Теплоснабжение: одиннадцать районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть с теплом уже более 600 тыс. одесситов", - сказал Труханов.

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По его словам, ДТЭК и "Укрэнерго" работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы города. На помощь им направлена коммунальная техника.

Ракетный удар 5 декабря

5 декабря российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно, что были попадания ракет в энергообъекты Киевской, Винницкой, Одесской областей. В Одессе после ракетных ударов исчезли электро- и водоснабжение, была остановлена работа всех котельных.

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