Задержание танкеров 'теневого флота': Хили рассказал, к чему они причастны

По его словам, США являются ближайшим партнером Великобритании в области обороны и безопасности.

Министр обороны Великобритании Джон Хили высоко оценил "мастерство и профессионализм" британских вооруженных сил, назвав операцию по захвату судна Marinera (Bella 1) "частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций". Об этом пишет The Times.

"Это судно с печальной историей является частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины. Великобритания продолжит наращивать меры против деятельности "теневого флота" для защиты нашей национальной безопасности, нашей экономики и глобальной стабильности - обеспечивая безопасность Великобритании внутри страны и ее силу за рубежом", - сказал он.

"Глубина наших оборонных отношений с США является неотъемлемой частью нашей безопасности, и сегодняшняя безупречно проведенная операция показывает, насколько хорошо это работает на практике", - добавил министр.

Задержание танкеров "теневого флота"

Военнослужащие ВМС США высадились на судно Marinera за пределами территориальных вод каких-либо государств. Связь с судном утеряна, сообщил Минтранс РФ. 24 декабря судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом России.

По информации военных США, судно было "задержано за нарушение американских санкций на основании ордера, выданного федеральным судом США. Минобороны Великобритании заявило, что оказало помощь в захвате танкера по просьбе правительства США.

Как сообщило Южное командование ВС США, в среду в международных водах Карибского моря также было задержано судно M/T Sophia.

