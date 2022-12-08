В Одесской области энергетики пока не могут вернуться к стабилизационным графикам. По всей области действуют экстренные отключения.
Как сообщили в ДТЭК "Одесские электросети", это вынужденный шаг, чтобы не допустить обесточивания котельных и других объектов критической инфраструктуры.
"Ситуация с электроснабжением в области остается сложной. Масштаб разрушений инфраструктуры пока не позволяет вернуться к стабилизационным графикам", - говорится в сообщении.
"По всей области действуют экстренные отключения. Это вынужденный шаг, чтобы не допустить обесточивания котельных, водоканала, больниц и других объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ДТЭК.
Обстрел 5 декабря:
5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины. Одесса была полностью обесточена, котельные в городе не работали.
Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.
Впоследствии стало известно, что были попадания ракет в энергообъекты Киевской, Винницкой, Одесской областей. Вечером 6 декабря стало известно, что в Одессе восстановлено водоснабжение.
8 декабря в Офисе президента сообщили, что ситуацию с электроэнергией в Одессе удалось стабилизировать, в ближайшее время планируется возврат к плановым графикам подачи электроэнергии. Также решен вопрос водоснабжения и водоотвода практически во всех громадах области.
Удар по энергосистеме Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
Экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.
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