Масштаб разрушений инфраструктуры пока не позволяет вернуться к плановым отключениям.

В Одесской области энергетики пока не могут вернуться к стабилизационным графикам. По всей области действуют экстренные отключения.

Как сообщили в ДТЭК "Одесские электросети", это вынужденный шаг, чтобы не допустить обесточивания котельных и других объектов критической инфраструктуры.

"Ситуация с электроснабжением в области остается сложной. Масштаб разрушений инфраструктуры пока не позволяет вернуться к стабилизационным графикам", - говорится в сообщении.

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"По всей области действуют экстренные отключения. Это вынужденный шаг, чтобы не допустить обесточивания котельных, водоканала, больниц и других объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ДТЭК.

Обстрел 5 декабря:

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины. Одесса была полностью обесточена, котельные в городе не работали.

Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

Впоследствии стало известно, что были попадания ракет в энергообъекты Киевской, Винницкой, Одесской областей. Вечером 6 декабря стало известно, что в Одессе восстановлено водоснабжение.

8 декабря в Офисе президента сообщили, что ситуацию с электроэнергией в Одессе удалось стабилизировать, в ближайшее время планируется возврат к плановым графикам подачи электроэнергии. Также решен вопрос водоснабжения и водоотвода практически во всех громадах области.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

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