На месте уже работает ГСЧС.

Стало известно о последствиях массированной ракетной атаки РФ по Украине. В Одесской области рашисты повредили два инфраструктурных объекта.

Кроме этого, в Офисе президента Украины сообщили, что без раненых не обошлось. Одного человека госпитализировали.

"Одесская область... В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

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Также в ОП добавили, что спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уже работают на месте.

Ракетный удар: новая массированная атака по Украине

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 5 декабря, враг осуществил запуски ракет по Одесщине. Впоследствии в компании "Инфоксводоканал" сообщили, что в Одессе после ракетных ударов исчезли свет и вода.

Кроме этого, рашисти запустили ракеты по другим областям и городам Украины. Уже есть сообщения о сбитых вражеских ракетах. Взрывы прогремели на Киевщине, в Запорожской, Полтавской областях и в Кривом Роге.

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