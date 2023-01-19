По словам пресс-секретаря Нацполиции, и руководство МВД, и руководство Нацполиции отправляется в командировку в горячие точки для того, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию на фронте.

Погибшие в катастрофе под Броварами министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович находились в одном вертолете, потому что старались как можно быстрее прибыть на место назначения.

"Они отправлялись в командировку, спешили и хотели как можно быстрее прибыть на место, чтобы скорректировать в дальнейшем работу министерства как можно лучше и эффективнее, в том числе, и для победных ситуаций на фронте", - заявила пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева, передает Укринформ.

Она заявила, что после катастрофы были сделаны выводы, и в дальнейшем работа будет корректироваться с учетом всех трагических ситуаций. Представительница МВД отметила, что у нее нет информации о наличии протокола передвижения в этих случаях.

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По ее словам, вертолет направлялся в одну из прифронтовых областей.

"Вертолет направлялся в командировку в одну из прифронтовых областей. Часто и руководство МВД, и руководство Нацполиции отправляется в командировки в горячие точки для того, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию на фронте, чтобы увидеть, насколько обеспечены подразделения системы МВД, которые находятся в горячих точках, всем необходимым. Поэтому часто отправлялись, чтобы потом эффективнее принимать управленческие решения", - рассказала спикер Нацполиции.

Катастрофа в Броварах: детали

18 января в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения было обнаружено 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета, который летел в Харьковскую область, находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

Правоохранители рассматривают три основные версии трагедии - нарушение правил полета, техническая неисправность, умышленное уничтожение вертолета.

На борту вертолета находилось 10 человек, а не девять, как сообщалось ранее. Кроме руководства Министерства внутренних дел, погибли заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников и фотограф.