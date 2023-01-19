Отмечается, что в тот злосчастный день на борту находились семь представителей МВД.

На борту вертолета, который упал на территории детского сада в Броварах, находилось 10 человек, а не девять, как сообщалось ранее. Кроме руководства Министерства внутренних дел, погибли заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников и фотограф.

"Пока мы можем говорить о 14 погибших в результате авиакатастрофы, из них один ребенок - девочка 2017 года рождения. На борту вертолета находились 10 человек - трое членов экипажа, и семеро - это руководство МВД. В частности, среди них - министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович", - рассказала во время брифинга пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева.

По ее словам, на момент трагедии на борту также находились помощница, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников и фотограф.

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Трагедия в Броварах - что известно

18 января в авиакатастрофе в Броварах разбился вертолет ГСЧС, который направлялся в Харьковскую область. На его борту находилось руководство МВД Украины, в том числе глава ведомства Денис Монастырский, при крушении никто не выжил.

При этом вертолет упал на территорию детского сада, что привело к дополнительным жертвам. Всего на месте трагедии обнаружили 14 погибших, в том числе и одного ребенка.

По состоянию на 19 января в больнице остаются 16 человек, в том числе шестеро детей.

Правоохранители рассматривают три основные версии трагедии – нарушение правил полета, техническая неисправность, умышленное уничтожение вертолета.

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