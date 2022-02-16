Еще одной значительной проблемой глава министерства назвал фейки.

Вчерашняя кибератака на государственные банки и сайты была одной из самых масштабных в истории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время марафона единства сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Вчера состоялась одна из наиболее масштабных кибератак, попытавшихся завалить сайты государственных органов, попытавшихся в очередной раз атаковать приложение "Дия" и крупнейшие банки Украины. Могу поблагодарить всех, кто был приобщен к объединенной киберзащите Украины, в которую входят также и представители киберполиции, что эта попытка не удалась. Была атака, в частности, на Министерство обороны, Министерство внутренних дел. Поэтому сегодня приложение "Дия" и государственные банки, и соответствующие сайты работают беспрепятственно", - сказал он.

По словам Монастырского, еще одной проблемой являются фейки, которые множатся в последнее время все быстрее и быстрее.

"Из последних, которые я лично видел и запомнил, что вроде бы в украинских банках отсутствуют наличные и они перестают выдавать наличные. Это - фейк! И он шел одновременно с кибератакой на основные государственные банки. Совершенно очевидно, что это скоординированная акция, кибератака и атака нас этими фейковыми сообщениями", - добавил глава МВД.

Атака на украинские банки и сайты: что произошло

Как сообщал УНИАН, 15 февраля официальные сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины перестали открываться. Также перестало работать мобильное приложение "Приват24", пользователи не могли войти в личные кабинеты. Кроме того, атаке подвергся и "Ощадбанк".

В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили: "Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают".

Впоследствии министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил об отражении хакерской атаки на портал "Дия", которая случилась сразу после попытки взлома сайтов украинских банков.

Системы "ПриватБанка" и "Ощадбанка" возобновили работу, а украинские правоохранители открыли уголовное производство.

Утром 16 февраля в Минобороны сообщили, что на Официальный веб-портал ведомства продолжают осуществляться DoS-атаки, поэтому для защиты сервисных мощностей украинские специалисты направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

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