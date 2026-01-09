Ярослав Конощук

В результате обстрела в столице без тепла осталась половина домов.

Россия во время массированного обстрела 9 декабря целенаправленно атаковала районные котельные, обеспечивающие граждан теплом, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале.

"На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные - это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие", - отметила глава правительства.

В свою очередь, нардеп, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отметил, что, по имеющейся у него информации, во "многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем".

Видео дня

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате ночного обстрела почти 6 тысяч многоквартирных домов столицы остались без теплоснабжения.

"Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными", - написал Кличко.

Сроки восстановления теплоснабжения в столице пока не сообщаются.

Удар России по энергетике Украины - последние новости

9 января Россия массированно атаковала украинскую энергетику. Дроны и ракеты преимущественно летели на энергообъекты Киева. В результате вражеской атаки на Левом берегу столицы вновь введены аварийные отключения света. В части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением.

Также из-за последствий обстрелов было ограничено движение поездов на "красной" ветке метро. Однако уже в 11:05 в КГГА сообщили, что работа "красной" линии метрополитена была восстановлена в обычном режиме.

Вас также могут заинтересовать новости: