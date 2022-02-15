Утром некоторым клиентам "Приватбанка" пришло сообщение о массовом отключении банкоматов.

Мобильное приложение "Приват24" пока не работает, пользователи не могут войти в личные кабинеты.

Об этом сообщили УНИАН многочисленные пользователи мобильного приложения "Приват24".

Кроме того, источники УНИАН в "Приватбанке" сообщили, что сейчас в дополнение "Приват24" осуществлена DoS attack (атака на отказ в обслуживании - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, утром 15 февраля некоторые клиенты "Приватбанка" получили сообщение о том, что банкоматы учреждения перестали массово работать.

В "Приватбанке" заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Хакерские атаки на учреждения в Украине - что известно

В ночь на 14 января хакеры совершили атаку на ряд украинских правительственных сайтов. Всего атаковали более 70 государственных ресурсов. За кибератаки взялась СБУ. Они проверяют, не причастны ли спецслужбы РФ.

26 января 2022 года появилась информация о кибератаке на официальный сайт МИД Украины.

Сегодня также перестал работать официальный сайт Министерства обороны. После перехода по ссылке появляется оповещение:"нет связи с сайтом".

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