Службы госбанка работают в усиленном режиме для предотвращения возможных новых атак.

Государственный банк Украины "Ощадбанк" возобновил работу своих сервисов после DDoS атаки – клиентам доступны сайт, мобильное приложение, банкоматная и терминальная сеть.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Ощадбанка".

"Соответствующие службы банка работают в усиленном режиме для обеспечения своевременного качественного обслуживания клиентов и предотвращения возможных атак в будущем", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля пресс-служба банка сообщала, что "Ощадбанк" подвергся DDoS атаке.

Отмечалось, что все системы банка защищены и работают в штатном режиме, наблюдается лишь замедление входа в систему Ощад24/7 "из-за дополнительной нагрузки на каналы связи".

Сегодня также была совершена DDoS атака на приложение "Приват24".

По словам пресс-секретаря банка Олега Серги, в течение одного часа во время атаки некоторые сервисы (АТМ, ТСО) не работали. Начиная с 16:30, эти сервисы были восстановлены.

Также он сообщил, что наблюдается нестабильность в доступе к "Приват24".

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