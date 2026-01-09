'Ненавижу вас': Россия повредила дом звезды 'Детского Евровидения' (видео)

К счастью, после страшной ночи все члены ее семьи живы.

Во время ночного обстрела страны разрушениям подвергся дом 10-летней певицы Софии Нерсесян, которая представляла Украину на "Детском Евровидении-2025".

Ночью девочка опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадры разрушений, добавив, что ненавидит Российскую Федерацию за самую страшную ночь в ее жизни. На фотографии и видео можно увидеть масштабы разрушений. Между тем блогер Слава Демин сообщил, что, к счастью, семья певицы не пострадала:

"Прилет" в дом представительницы Украины на "Детском Евровидении" Софии Нерсесян. В семье трое детей. Слава Богу, что все живы".

Как известно, жители столицы всю ночь слышали взрывы дронов-камикадзе и ракет разных типов. Уже известно о четырех погибших людях, среди которых медик, приехавший оказывать помощь на месте "прилета" по дому, а также о многих пострадавших.

В результате атаки в столице перебои с энерго-, тепло- и водоснабжением. Особенно ситуацию осложняет непогода - морозы и снегопад еще больше нагружают энергетическую систему, которая и без этого сильно пострадала от российских массированных обстрелов. Сейчас над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

