Эти знаки Зодиака оставляют испытания позади и выходят на новый уровень

Оппозиция Венеры и Юпитера меняет расстановку сил.

После 9 января 2026 года для трёх знаков Зодиака заканчивается этап напряжения и внутренних испытаний. Аспект Венеры к Юпитеру подчёркивает разрыв между ожиданиями и реальностью, заставляя честно задать себе вопрос: не были ли наши надежды чрезмерными и не требовали ли мы слишком многого – прежде всего от самих себя, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Пятничный транзит вскрывает ситуации, доведённые до предела. И парадокс в том, что именно возвращение к реальности приносит облегчение. В этот день становится ясно, где мы цеплялись за иллюзии. Эти знаки Зодиака освобождаются от пустых ожиданий, которые и стали источником усталости и разочарований. Урок усвоен – теперь возможен настоящий, устойчивый прогресс.

Овен

9 января приносит Овнам осознание, от которого уже не получится отмахнуться. Вы ясно видите, что слишком долго вкладывались в отношения, не получая сопоставимой отдачи.

Оппозиция Венеры и Юпитера наглядно показывает разницу между вашими усилиями и равнодушием другой стороны. И как бы неожиданно это ни звучало, именно это понимание даёт чувство внутренней свободы.

Меняется ваша готовность продолжать борьбу любой ценой. Как только вы позволяете себе сделать шаг назад, поддержка приходит в конкретной и практичной форме. Послание дня предельно ясно: вам больше не нужно что-либо доказывать. Вы знаете свою ценность и понимаете, что сделали всё возможное. Самое трудное уже позади – пришло время идти дальше.

Рак

Если что-то и истощало вас в последнее время, так это постоянное эмоциональное напряжение. Скорее всего, его источник – человек, с которым отношения давно перестали приносить ощущение тепла и взаимности.

Хотя от человека невозможно "отказаться" так же просто, как от вещи, вам важно найти внутреннее примирение ради собственного спокойствия. Оппозиция Венеры и Юпитера подчёркивает глубину чувств, вложенных в эти отношения, но одновременно напоминает: любовь сама по себе не является гарантией гармонии.

9 января становится для Раков моментом эмоционального обновления. Несмотря на ощущение утраты, на самом деле ничего не потеряно. Вы усваиваете важный урок о непостоянстве – и именно он ведёт к освобождению. Доверьтесь этому процессу.

Лев

В пятницу аспект Венеры и Юпитера ясно показывает, где вы отдавали больше, чем получали, особенно в рабочих вопросах или личных связях. Этот перекос больше невозможно игнорировать, и он требует корректировки.

Вы готовы к переменам, потому что понимаете: речь идёт о качестве вашей жизни. Компромиссы допустимы лишь до определённой границы – дальше начинается потеря себя.

Именно здесь проявляется ваше врождённое чувство собственного достоинства. 9 января вы ощущаете уверенность как никогда раньше, потому что осознаёте: тот, за кого действительно стоит бороться, достоин всех ваших усилий. И этот человек – вы сами.

