РФ ударила по Украине ракетой 'Орешник': в Reuters объяснили, что известно об этом оружии

"Орешник" - гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, которую Путин называет "неперехватываемой", но на Западе считают экспериментальной.

Россия заявила, что в пятницу, 9 января, нанесла удар по Украине ракетой "Орешник". Об этом сообщает Reuters, объясняя, что это за вооружение и почему его применение считают элементом эскалации.

Что такое "Орешник"

"Орешник" - это гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Впервые Россия применила ее против Украины в ноябре 2024 года, однако тогда ракета была оснащена муляжами боеголовок и нанесла ограниченные повреждения. По данным украинских источников, тот запуск носил характер испытания.

Нынешний удар, если ракета действительно была оснащена боевыми зарядами, может стать первым случаем использования "Орешника" с полноценной взрывной частью. В РФ заявили, что целью была "критически важная инфраструктура" Украины, однако масштабы разрушений сразу не уточнялись.

Чем эта ракета отличается от других

Эксперты отмечают, что ключевая особенность "Орешника" - способность нести несколько боеголовок, которые могут одновременно поражать разные цели. Такая технология обычно присуща межконтинентальным баллистическим ракетам большей дальности.

Ракета создана на базе РС-26 "Рубеж", которую изначально разрабатывали как межконтинентальную. Как и многие российские системы вооружения, "Орешник" может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, однако никаких признаков ядерного компонента во время нынешней атаки зафиксировано не было.

По данным Украины, во время запуска в 2024 году ракета достигла цели примерно через 15 минут после старта с юга России и развила скорость около 13 600 км/ч.

Заявления Путина и оценки Запада

Владимир Путин ранее заявлял, что "Орешник" якобы невозможно перехватить, а его разрушительная сила с обычной боеголовкой "сопоставима с ядерной". Западные эксперты относятся к этим утверждениям скептически.

В декабре 2024 года американский чиновник заявил, что эту ракету не считают "оружием, которое меняет правила игры", назвав ее экспериментальной и отметив, что Россия, вероятно, имеет лишь ограниченное количество таких ракет. В то же время РФ заявляет, что с 2024 года начала серийное производство "Орешника" и даже передала его Беларуси.

Почему Россия применила "Орешник" сейчас

Российские военные утверждают, что запуск ракеты стал ответом на якобы попытку атаки украинского беспилотника на одну из резиденций Путина в Новгородской области в конце прошлого года. Украина это отрицает, заявляя, что никакой такой атаки не было.

Ранее Путин угрожал использовать "Орешник" против "центров принятия решений" в Киеве в случае продолжения ударов по РФ дальнобойным западным оружием, но до этого момента воздерживался от таких действий.

Нынешний удар, по данным Reuters, был нанесен по Львовской области на западе Украины, вблизи границы с Польшей - страной-членом НАТО. Министр иностранных дел Украины назвал применение "Орешника" "глобальной угрозой", требующей глобального ответа.

Эскалация происходит на фоне попыток президента США Дональда Трампа склонить Россию и Украину к мирному соглашению и завершению войны, которая продолжается с момента полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

