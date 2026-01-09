'Не люблю врать': победительница 'Холостяка' раскрыла правду о разрыве с Цымбалюком

Модель опровергает информацию о том, что они не виделись после съемок.

Победительница 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Надин Головчук рассказала об отношениях с Тарасом Цымбалюком и раскрыла, как именно они закончились.

В интервью Славе Демину модель призналась, что ей было странно слушать интервью, в котором актер заявил об "альтернативных переписках" между ними, после которых они пришли к согласию, что у них ничего не выйдет. Также она опровергла информацию о том, что они не виделись после съемок шоу:

"Я не люблю врать. И поэтому я не хочу как-то замалчивать это, потому что то, что неслось вообще в интернете, то, что я слышала от самого Тараса... Что он мог бы сделать другой выбор... У меня был шок".

По словам модели, после шоу у них был разговор, во время которого Надин сказала, что хочет услышать честный ответ о перспективах их отношений. Девушка уверяет, что не стремилась "забрать свободу" Цымбалюка или "протолкнуть" отношения. Она даже честно сказала ему, что они могут не встречаться.

"Я понимаю, что это все равно проект, и у нас не было возможности поговорить, сесть так без камер, где мы будем честны друг перед другом о том, что кому нужно здесь. И он такой: "Нет, ну, типа, я хочу попробовать". Я говорю: "Ну, окей". И мы попробовали. Это была точно не последняя наша встреча на финале", - добавила Надин.

По словам победительницы шоу, они пытались построить отношения меньше месяца, после чего Цымбалюк записал ей голосовое сообщение, которым поставил точку в этих попытках.

