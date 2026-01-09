В Германии сделали заявление о возможных переговорах между Европой и Россией

Глава Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что высокопоставленные российские чиновники рассматривают Европу лишь как "вассалов США".

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что прямые переговоры европейцев с РФ в настоящее время не имеют перспектив. Об этом он сказал в телеинтервью Reuters, цитирует ntv.

По его словам, высокопоставленные российские чиновники рассматривают Европу только как "вассалов США" и не заинтересованы в диалоге с европейскими представителями.

Ишингер добавил, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным также вызывает скептицизм. Поэтому по этой причине он не пригласил представителей российского правительства на конференцию по безопасности в феврале, ведь, как отметил политик, они все равно не приедут и будут "заглушены" другими участниками.

Видео дня

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, когда закончится война. По его словам, это может произойти в первой половине 2026 года.

"Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками Коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства [в ЕС]", - подчеркнул глава государства.

В то же время американский лидер Дональд Трамп заявлял, что и Путин, и Зеленский сейчас хотят заключить мирное соглашение. Однако, по его словам, переговорный процесс неоднократно заходил в тупик из-за позиций обеих сторон.

"У меня были случаи, когда я полностью закончил с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение. Затем у меня были ситуации, когда все было наоборот", - пояснил Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: