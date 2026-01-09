В сети показали, как будет выглядеть новое поколение флагманских смартфонов Samsung

Инсайдер Ice Universe, известный большим количеством достоверных утечек о новинках Samsung и не только, поделился новыми изображениями, демонстрирующие финальный дизайн флагманской серии Galaxy S26. На это обратило внимание издание SammyFans.

Как можно видеть, Galaxy S26 и Galaxy S26+ сохранят преемственность с Galaxy S25 и Galaxy S25+, но получат менее выраженное скругление углов. Это делает их дизайн более строгим и упрощенным по форме, чем у прошлогодних моделей.

В то же время Galaxy S26 Ultra получить свой собственный стиль: его углы тоже будут более округлыми по сравнению с S25 Ultra, но заметно скромнее, чем у младших моделей. Задняя часть будет отличаться более крупным выступом под основные камеры и дополнительными кольцами для ToF-датчика и телеобъектива.

При этом все смартфоны линейки получат небольшой "островок", на котором будут размещаться три модуля камеры. В последних четырех поколениях Galaxy S камеры размещались в вырезах.

По характеристикам новые смартфоны почти не будут отличаться от старых.. Базовая модель Galaxy S26 получит слегка увеличенный дисплей (6,3 дюйма вместо 6,2), а в S26 Ultra будут использоваться новые OLED-панели M14, улучшенный телеобъектив на 10 Мп и быстрая зарядка на 60 Вт.

В этом году заметных обновлений по камеры и автономности не ожидается. Все смартфоны получат актуальный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, но также может снова появиться версия с Exynos в некоторых странах.

Презентация флагманской линейки Galaxy S26 ожидается позже обычного – 25 февраля. В продаже новинки ожидаются только в марте.

