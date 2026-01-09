В Киеве ввели экстренные отключения света

В ДТЭК призвали экономно потреблять электроэнергию при ее наличии.

Из-за последствий масштабной атаки и перегрузки сетей в столице введены экстренные отключения, сообщила пресс-служба ДТЭК.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

"Если у вас есть свет, просим пользоваться мощными электроприборами по очереди. Любая экономия помогает избежать локальных аварий", - призвали в ДТЭК.

Также там добавили, что в Киеве 417 000 семей временно без света после массированной атаки. В частности, без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

По информации ДТЭК, повреждения электросетей значительные. Работы по устранению последствий обстрела продолжаются. Однако сложности выполнению работ добавляет сильный порывистый ветер и мороз.

Удар России по Киеву 9 января - последние новости

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что в результате российского обстрела более 500 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области остались без света. При этом полностью обесточен город Славутич.

По его словам, ночью российские оккупанты выпустили против Украины более 240 ударных дронов и 36 ракет морского и наземного базирования. В результате массированного удара существенные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также объекты генерации.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Россия целенаправленно атаковала районные котельные, обеспечивающие граждан теплом. А первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отметил, что, по имеющейся у него информации, во многих районах Киева коммунальщики получили команду сливать воду из внутридомовых систем.

