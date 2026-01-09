В связи с активизацией вулкана на горе Этна на острове Сицилия власти ограничили доступ к горе из соображений безопасности.

В Италии бастуют экскурсоводы, которые водят туристов посмотреть на вулкан на горе Этна, сообщает The Independent.

Ограничения были введены после того, как вулкан начал серию извержений в канун Рождества. Экскурсоводы, которые водят экскурсии к знаковой горе Этна на Сицилии, начали забастовку, протестуя против жестких новых ограничений, введенных местными властями после серии недавних извержений.

Решение властей города Катания приостановить или ограничить доступ к лавовым потокам вулкана разочаровало туристов, поскольку они теперь не могут увидеть это зрелище вблизи.

Десятки гидов провели демонстрацию перед лавовыми шлюзами горы Этна, утверждая, что новые меры являются чрезмерными. Они утверждают, что потоки лавы движутся достаточно медленно, чтобы их можно было безопасно наблюдать вблизи – практика, которая распространена уже много лет.

"Эти меры фактически нивелируют роль гидов, лишая их навыков, функций и профессиональной ответственности", – говорится в заявлении регионального совета гидов.

Лавовые потоки, отмечает The Independent, особенно впечатляющие после захода солнца, но по новым правилам экскурсии разрешены только до сумерек, и туристы не могут приближаться ближе чем на 200 метров к лавовому потоку.

Гиды, которые, как ожидается, продолжат забастовку в ближайшие дни, надеются достичь компромисса с властями, которые смогут защитить их профессию и одновременно обеспечить безопасность посетителей.

Гора Этна – напоминают в публикации, самый активный вулкан Европы и самый большой на континенте.

Как сообщалось, в конце ноября на Гавайских островах (США) на Большом острове вулкан Килауэа изверг фонтаны лавы на высоту 122 метра. Об этом пишет The Independent.

По данным Геологической службы США, расплавленная порода находилась в кальдере на вершине Килауэа на территории Национального парка "Гавайские вулканы".

Этому извержению предшествовали спорадические выбросы и переливы, начавшиеся в пятницу. Каждое извержение длилось около суток или меньше. Между ними вулкан делал перерывы как минимум на несколько дней.

Интересно, что в некоторых случаях лавовые башни Килауэа достигали высоты небоскребов. Вулкан образовал такие высокие фонтаны отчасти потому, что магма, содержащая газы, выделяющиеся при подъеме, выходит на поверхность через узкие трубообразные жерла.

Килауэа расположен на острове Гавайи, самом большом в Гавайском архипелаге. Он находится примерно в 322 километрах к югу от Гонолулу, крупнейшего города штата, расположенного на острове Оаху. Это один из самых активных вулканов в мире и один из шести действующих вулканов на Гавайях.

