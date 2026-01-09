Элитная 'солянка': в ВСУ рассказали, почему российский 'Рубикон' так эффективен

У этих пилотов есть две ключевые задачи на фронте.

Россияне комплектуют свое элитное подразделение беспилотных систем "Рубикон" лучшим "человеческим материалом". Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Юрий Федоренко, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в составе СБС ВСУ.

"Преимущественно это молодые парни, которые отбираются во всех войсках при подписании контракта. Или готовятся через псевдопатриотические организации РФ, начиная с 16-17 лет. Затем они подписывают контракт. Молодые люди здоровы, они могут работать дольше, у них более быстрая реакция. Это напрямую влияет на усвоение информации и пилотирование тех или иных БПЛА", – сказал Федоренко.

Он добавил, что Рубикон – это "солянка", в которую РФ собирает лучший кадровый потенциал. Также у этого подразделения есть приоритетное обеспечение средствами РЭБ и передовыми беспилотниками. По словам Федоренко, РФ не бросает бойцов этого подразделения на переднюю линию боестолкновения. А командование ставит перед ними две ключевые задачи.

"Первая задача – это положить украинскую логистику. Сделать так, чтобы наша броня, транспорт, не мог обеспечивать передовые позиции... Вторая задача – это поиск и уничтожение тех, кто обеспечивает Силам обороны глаза. В первую очередь это разведывательные расчеты. Также противник нацелен на ударные расчеты FPV-дронов, тяжелых бомберов. Также задача для противника стоит – влияние на нашу артиллерию", – добавил Федоренко.

Подразделение "Рубикон": что известно

В ноябре журналисты Financial Times рассказывали, что подразделение "Рубикон" имеет примерно 5000 бойцов и большие финансовые ресурсы. По данным издания, кроме уничтожения украинской логистики и пилотов БПЛА, перед подразделением "Рубикон" стоит также задача готовить другие боевые группировки РФ.

Как отмечал командир 20 бригады беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес, "Рубикон" даже при условии небольшого присутствия способен наносить большой ущерб украинским защитникам. Он отметил, что хотя на его направлении количество бойцов этого подразделения и не так велико, однако им удалось перерезать трассу Изюм-Славянск.

