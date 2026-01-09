На зависть России: установлен абсолютный рекорд количества выпущенных за год F-35

F-35 является самым массовым в истории истребителем пятого поколения.

Компания Lockheed Martin поставила в 2025 году 191 самолет F-35, существенно превзойдя предыдущий рекорд в 142 истребителя. Об этом производитель сообщил на официальном сайте.

В компании говорят, что сейчас годовое производство F-35 в пять раз превышает производство любого другого истребителя союзников, что отражает зрелость программы.

Общее количество построенных F-35 сегодня превышает 1200 единиц. Это делает F-35 самым массовым в истории истребителем пятого поколения.

Видео дня

Другие страны могут только мечтать о таких показателях. Для сравнения, россияне в лучшем случае смогли изготовить только 20-30 серийных истребителей пятого поколения Су-57.

Китайских самолетов Chengdu J-20 значительно больше – сегодня их насчитывается около 300 единиц. В то же время соответствие самолета требованиям пятого поколения находится под большим вопросом (то же самое, кстати, касается и российского истребителя).

F-35 демонстрирует успехи не только на международном рынке, но и на поле боя. Так, F-35 играли одну из ключевых ролей в подавлении иранской противовоздушной обороны во время операции "Полуночный молот", которая была проведена в июне 2025 года.

Справка УНИАН. F-35 – это не один самолет, а целое семейство истребителей, построенных на единой основе.

В его состав входит базовая версия F-35A, версия сокращенного взлета и вертикального приземления F-35B и палубный самолет для ВМС США F-35C. Вариант для Израиля получил название F-35I. Он имеет уникальный набор радиоэлектронного оборудования.

Истребитель F-35 может нести широкий спектр высокоточного оружия – от управляемых бомб с лазерным наведением до дальнобойных крылатых ракет.

F-35 – другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что Бельгия получила первые истребители F-35. Это событие украинские специалисты назвали очень важным, ведь передача новых самолетов может ускорить поставки в нашу страну F-16, которые находятся в распоряжении бельгийских ВВС.

Также сообщалось, что британские F-35B получат новые ракеты MBDA Meteor, которые дадут огромное преимущество над российскими самолетами. Предполагается, что дальность ракеты достигает 200 км.

Вас также могут заинтересовать новости: