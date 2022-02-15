Для пользователей портала атака осталась незамеченной.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил об отражении хакерской атаки на портал "Дия", что случилась сразу после попытки взлома сайтов украинских банков.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

"Примерно в 20.00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал Дия, что было ожидаемым. Начальный вектор - Россия и Китай. Где - то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду", - написал министр.

Он отметил, что специалисты портала быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И она снова была "отбита".

"Для пользователей действия атака осталась незаметной. Работаем под постоянным давлением и провокациями, но максимально мобилизованы и сконцентрированы. Сохраняем спокойствие и движемся дальше", - подытожил Федоров.

DoS-атака на украинские банки и сайты: что известно

Утром 15 февраля некоторые клиенты "Приватбанка" получили сообщение о том, что банкоматы учреждения перестали массово работать. В "Приватбанке" заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Позже стало известно, что перестало работать мобильное приложение "Приват24", пользователи не могли войти в личные кабинеты. В "Приватбанке" сообщили, что в дополнение "Приват24" осуществлена DDoS-атака

Кроме того, появилась информация о том, что прекратил работать официальный сайт Министерства обороны. После перехода по ссылке появляется оповещение: "нет связи с сайтом". Такая же ситуация произошла с официальным сайтом Вооруженных сил Украины.

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