Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил об отражении хакерской атаки на портал "Дия", что случилась сразу после попытки взлома сайтов украинских банков.
Об этом министр написал в своем Telegram-канале.
"Примерно в 20.00, вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал Дия, что было ожидаемым. Начальный вектор - Россия и Китай. Где - то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду", - написал министр.
Он отметил, что специалисты портала быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана. И она снова была "отбита".
"Для пользователей действия атака осталась незаметной. Работаем под постоянным давлением и провокациями, но максимально мобилизованы и сконцентрированы. Сохраняем спокойствие и движемся дальше", - подытожил Федоров.
DoS-атака на украинские банки и сайты: что известно
Утром 15 февраля некоторые клиенты "Приватбанка" получили сообщение о том, что банкоматы учреждения перестали массово работать. В "Приватбанке" заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Позже стало известно, что перестало работать мобильное приложение "Приват24", пользователи не могли войти в личные кабинеты. В "Приватбанке" сообщили, что в дополнение "Приват24" осуществлена DDoS-атака
Кроме того, появилась информация о том, что прекратил работать официальный сайт Министерства обороны. После перехода по ссылке появляется оповещение: "нет связи с сайтом". Такая же ситуация произошла с официальным сайтом Вооруженных сил Украины.