К правоохранителям обратился один из государственных банков.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство из-за DDOS-атак на сайты двух банков, Министерства обороны и Вооруженных сил.

Об этом поздно вечером в среду, 15 февраля, сообщили в Национальной полиции.

В частности, главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

"15 февраля злоумышленники совершили мощные DDOS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. По обращению одного из государственных банков киберполиция начала проверку. В частности, были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных банков. Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. По состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки", - говорится в сообщении правоохранителей.

Атака на украинские банки и сайты: что произошло

Как сообщал УНИАН, 15 февраля официальные сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины перестали открываться. Также перестало работать мобильное приложение "Приват24": пользователи не могли войти в личные кабинеты. Кроме того, атаке подвергся и "Ощадбанк".

В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили: "Не исключено, что агрессор прибегнул к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают".

Впоследствии министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил об отражении хакерской атаки на портал "Дия", случившейся сразу после попытки взлома сайтов украинских банков.

Системы "ПриватБанка" и "Сбербанка" возобновили работу.

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