РФ атаковала Украину оружием 'Судного дня': эксперт ответил, какая цель была в 'Орешника'

По словам Федорова, речь идет об очень дорогой ракете, которую логично использовать с ядерной боевой частью.

Россия нанесла удар по Львовской области Украины гиперзвуковой баллистической ракетой "Орешник", чтобы, вероятно, попасть по газовому хранилищу и оказать психологическое давление на Украину и ее западных союзников.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров на Youtube-канале The Breakfast Show, отметив, что "Орешник" считается едва ли не "оружием Судного дня" - именно такой "посыл" активно раскручивают российские пропагандисты.

По его словам, вероятно, РФ запустила ракету по крупному газовому хранилищу, которое находится во Львовской области.

Около полуночи, по данным эксперта, был зафиксирован удар, нанесенный с территории полигона Капустин Яр Астраханской области РФ. Как отметил Федоров, исходя из видео, которые появились в социальных сетях, ракета была оснащена 7-8 боеголовками. Каждая из них несет 70-80 кг взрывчатки.

"Она летела со скоростью 13 000 км/ч или примерно 3,6 км/с ... Это гиперзвуковая скорость. Ракета, видимо, пролетела 1 600 км, разделяющие Капустин Яр и городок Стрый, рядом с которым находится газохранилище. Там же, где-то недалеко, находятся и газовые месторождения", - сказал Федоров.

Россияне могли сделать расчет, предполагает эксперт, на то, что боеголовки проникнут глубоко под землю - на несколько десятков метров, это приведет к возгоранию газа и, соответственно, мощному взрыву. Аналитик отметил, что пока нет подтверждений о катастрофических разрушениях, поскольку спутники легко фиксируют такие объекты, как "горящие газовые ужасные факелы". Следовательно, предполагает Федоров, в результате удара повреждены только наземные сооружения газохранилища.

По его словам, "Орешник" может быть применен в двух видах - с ядерной боевой частью и с неядерной боевой частью.

"Орешник" - ракета очень дорогая и сложная в производстве. Поэтому ее логично использовать с ядерной боевой частью, причем в отношении объектов на расстоянии в несколько тысяч километров", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что по Львовской области был нанесен "неядерный" удар.

Аналитик также считает, что применение "Орешника" является также элементом психологического давления со стороны Кремля.

"Думаю, что это такой психологический момент - "Орешник" воспринимается как нечто ужасное, как некое оружие чуть ли не "Судного дня". Такое впечатление старательно раскручивается российской пропагандой...", - подчеркнул Федоров.

Удар "Орешником" по Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования.

В частности, были атакованы Киев и Львовская область, по которой ударила баллистическая ракета "Орешник". Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что речь идет об оружии, которым кремлевский лидер Владимир Путин пугает Запад.

Игнат предполагает, что противник, нанеся удар недалеко от границы со страной НАТО, делает ставку на психологическое давление.

