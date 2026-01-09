Полмиллиона украинцев без света: в Минэнерго рассказали о последствиях удара России

Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

Более 500 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области остались без света. При этом полностью обесточен город Славутич.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник на брифинге утром 9 января сообщил, что ночью российские оккупанты выпустили против Украины более 240 ударных дронов и 36 ракет морского и наземного базирования. В результате массированного удара существенные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также объекты генерации.

В результате на левом берегу столицы и в части Киевской области были применены аварийные отключения. В то же время графики почасовых отключений продолжают действовать на правом берегу Киева.

В Днепропетровской области со вчерашнего дня восстановлено более одного миллиона ранее обесточенных из-за ударов РФ потребителей. Все еще остаются без света более 34 тысяч абонентов. В Запорожье со вчерашнего дня восстановительные работы успешно завершены.

Не из-за российских обстрелов, а из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены более 1000 населенных пунктов в ряде регионов, больше всего в Киевской и Черниговской областях. Здесь ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

В течение дня энергетики обещают вернуть почасовые графики во всех регионах, кроме Левобережья Киевской области.

Удар России по Украине 9 января - главные новости

В ночь на 9 января основной удар российские террористы нанесли по Киеву. В результате обстрелов в части города пропало отопление и горячая вода. Это произошло из-за обесточивания объектов водопроводной инфраструктуры столицы.

В Киевской области утром 9 января более 370 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения. Однако только у 90 тысяч семей света не стало из-за последствий обстрела. Львиная доля абонентов находится во временном блэкауте из-за непогоды.

