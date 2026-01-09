Угрозы Трампа гонят цены на нефть к новым вершинам, но есть нюанс

Аналитики считают, что в случае увеличения поставок нефти из Венесуэлы цены уже в первом квартале 2026 года могут колебаться в пределах 50 долларов за баррель.

Цены на нефть утром 9 января продолжили рост, поскольку участники рынка взвешивали угрозу президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, сообщает Bloomberg.

По данным портала Investing, по состоянию на 10:14 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent выросла на 54 цента - до 62,53 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 50 центов - до 58,26 доллара за баррель.

Издание отмечает, что американский лидер угрожал "жестко" ударить по Ирану, если правительство страны убьет протестующих во время массовых беспорядков.

Видео дня

Между тем, Трамп заявил телеканалу Fox News, что поддерживает двухпартийный законопроект о санкциях против России, который уже на следующей неделе будет вынесен на голосование в Конгрессе. Журналисты отмечают, что эта мера направлена на наказание покупателей российской нефти, ключевыми из которых остаются Китай и Индия. Она предусматривает, в частности, введение пошлин на экспорт товаров в США для покупателей российской нефти. Ее реализация потенциально может подтолкнуть вверх нефтяные цены.

Несмотря на нынешний рост стоимости "черного золота", аналитики дают понять, что этот скачок цен временный. Goldman Sachs Group отмечает, что большинство ее клиентов ожидают падения стоимости "черного золота".

"Нефть остается в плену сложного танца между повышенным геополитическим риском и ростом запасов", – сказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров в Westpac Banking Corp Роберт Ренни.

Он добавил, что увеличение поставок из Венесуэлы и рост добычи в других странах могут привести к тому, что цены в первом квартале 2026 года будут колебаться в пределах 50 долларов.

Инвесторы также продолжают анализировать действия США в отношении Венесуэлы после отстранения президента Николаса Мадуро. Почти 20 руководителей нефтяных компаний, среди которых представители Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. и опытный нефтедобытчик Гарольд Хэмм, должны встретиться с Трампом и высокопоставленными чиновниками в Белом доме 9 января, чтобы обсудить восстановление энергетического сектора страны.

Издание отмечает, что Chevron - единственная американская компания, которой Вашингтон разрешил вести деятельность в Венесуэле - загружает танкеры венесуэльской нефтью самыми быстрыми темпами.

"Торговые компании Trafigura Group и Vitol Group ведут переговоры с американскими нефтеперерабатывающими компаниями, чтобы оценить их заинтересованность в покупке венесуэльской нефти, и обе получили предварительные лицензии Министерства финансов США на продажу нефти", - добавляют журналисты.

Цены на нефть и спецоперация США в Венесуэле

8 января цены на нефть выросли на фоне событий в Венесуэле и снижения запасов топлива в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире.

Для самой Венесуэлы новый год принес потрясающие новости. 3 января президент США Дональд Трамп подтвердил захват Николаса Мадуро американскими военными.

Американский президент фактически признал, что главная цель спецоперации США - установление контроля над нефтью Венесуэлы.

Уже 7 января американское правительство анонсировало "немедленное" начало распродажи венесуэльской сырой нефти на мировом рынке. Ожидается, что будет реализовано примерно 30-50 миллионов баррелей.

Вас также могут заинтересовать новости: