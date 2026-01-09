Удар РФ 'Орешником' по Львову - это послание Европе, - 'Флеш'

По словам эксперта, именно поэтому для удара был выбран западный город Украины.

Удар "Орешником" по Львову не имел целью что-то глобально поразить, это было послание, адресованное Европе. Такое мнение высказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестов в своем Telegram-канале.

"Я не могу ничего комментировать раньше официальных источников, но удар "Орешником" по Львову не имел целью что-то глобально поразить. Я считаю, что это было послание, адресованное Европе, о возможностях и решимости РФ", - отметил он.

По его словам, именно поэтому для удара был выбран западный город Украины.

"Чтобы вы понимали энергетику поражающих элементов этого удара на одном примере: пробило две плиты перекрытия и сожгло полное собрание сочинений Ленина в помещении. Я не шучу. Все эти истории российских каналов о проникающих глубинных ударах на десяток метров в землю не соответствуют действительности", - рассказал эксперт.

Удар "Орешником" по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января (с 19:30 8 января) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования.

Президент Владимир Зеленский подтвердил применение РФ сегодня ракеты "Орешник" и заявил, что российским беспилотником было повреждено здание Посольства Катара.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество к глобальному ответу на применение Россией против Украины баллистической ракеты "Орешник". По его словам, украинские дипломаты информируют Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все государства и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам.

