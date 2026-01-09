БЭБ инициирует публичное обсуждение для досудебного урегулирования экономических преступлений

Глава Бюро экономической безопасности Александр Цивинский инициирует публичное обсуждение модели нового механизма, при котором бизнес может избежать многолетних судов и уголовного преследования. Подобные механизмы применяются правоохранительными органами в ряде других стран.

Об этом он написал в колонке для "Цензор. Нет"

"Модель простая и справедливая. Если компания признает факт неуплаты, возмещает налоги, штраф и уплачивает дополнительный взнос – например, в фонд Вооруженных Сил Украины, – производство закрывается по достижении налогового компромисса. Это не амнистия, это – экономическое восстановление справедливости", – пояснил Александр Цивинский.

Видео дня

И добавил, что ключевой принцип – это "первая ошибка": воспользоваться этой процедурой можно только один раз. Повторные нарушения автоматически влекут за собой полную и более строгую уголовную ответственность без каких-либо исключений.

Глава БЭБ подчеркнул, что такой подход дает государству быстрый финансовый результат, бизнесу – легальный выход, а обществу – сигнал, что честность наконец-то выгоднее, чем коррупция.

Вас также могут заинтересовать новости: