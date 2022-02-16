В Минобороны прогнозируют, что атаки будут продолжаться и иногда приводить к временному нарушению работы сайта.

На официальный веб-портал Министерства обороны Украины продолжают осуществляться DoS-атаки, поэтому для защиты сервисных мощностей украинские специалисты направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

Об этом утром 16 февраля сообщили на официальной Facebook-странице Минобороны.

"Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая еще продолжается. Атака направлена на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт. Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS-атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты по кибербезопасности опасаются другого вида атаки, а именно типа DDoS, поэтому решили воспользоваться дополнительными серверами помощи в США.

"Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США", - сообщают в ведомстве.

В Минобороны также прогнозируют, что атаки будут продолжаться и иногда приводить к временному нарушению работы сайта, по крайней мере пока его профессионально не обновят.

Атака на украинские банки и сайты: что произошло

Как сообщал УНИАН, 15 февраля официальные сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины перестали открываться. Также перестало работать мобильное приложение "Приват24", пользователи не могли войти в личные кабинеты. Кроме того, атаке подвергся и "Ощадбанк".

В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили: "Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают".

Впоследствии министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил об отражении хакерской атаки на портал "Дия", которая случилась сразу после попытки взлома сайтов украинских банков.

Системы "ПриватБанка" и "Ощадбанка" возобновили работу, а украинские правоохранители открыли уголовное производство.

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