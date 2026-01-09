В Украину мчится новый циклон с дождями, снегом и ветром: какие области в опасности

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует новый удар стихии уже в ближайшие дни.

На выходных погода в Украине будет нестабильной. В субботу осадки практически прекратятся, но усилятся морозы, а в воскресенье новый циклон принесет в ряд областей мокрый снег, дожди и сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 10 января

Завтра, по ее данным, ветер утихнет, только на Левобережье будут временами порывы до 15-20 м/с.

"Этот циклон уйдет, однако другой подтянется на наш юг и восток. Поэтому - ближайшей ночью еще пойдет небольшой снег по северным областям, а днем мокрый снег и дождь придут с новым циклоном на юг, восток и Днепропетровщину", - рассказала она.

По ее словам, завтра днем в большинстве областей Украины без существенных осадков, однако на юге, а вечером в субботу и на востоке ожидаются мокрый снег и дождь, с сильным ветром.

Также по всей Украине ожидается гололедица и усиление морозов. В западных областях ближайшей ночью ожидается -12...-18 градусов, завтра днем -7...-12 градусов. На севере и в центре ночью -7...-14 градусов, днем 10 января -4...-10 градусов. На юге и востоке ночью -2...-7 градусов, завтра днем от 2 мороза до 2 тепла.

Погода 11 января

"В воскресенье сложные погодные условия ожидаются на юге и востоке Украины из-за очередного южного циклона - мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, сильный ветер, гололед!" - предупредила Наталья Диденко.

На остальной территории Украины 11 января будет без существенных осадков, только на западе пройдет небольшой снег.

Мороз в воскресенье усилится еще сильнее, только тепло будет в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

"Морозы еще продолжатся, какого-то сверхмороза я не вижу, пока, по крайней мере. Понятно, что ночные -12...-18 градусов не рахат-лукум, но -25...-30 мороза, о которых говорили "британские ученые", не обнаружено в прогностических картах", - добавила она.

Погода в Киеве - прогноз на выходные

В столице ближайшей ночью ожидается небольшой снег, а завтра днем уже будет без существенных осадков. Ветер ослабнет до умеренного.

Ночью в Киеве ожидается -12 градусов, завтра днем -10 градусов, но к вечеру субботы похолодает до -14 градусов и будет гололедица.

В воскресенье, по прогнозу Натальи Диденко, в столице без осадков, гололедица, ночью -15, а днем -12 градусов.

