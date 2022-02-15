В Центре информационной безопасности не исключают российское вмешательство

"Приватбанк" находится под массированной DdоS-атакой. Угрозы для средств клиентов банка нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра информационной безопасности при СНБО в Facebook.

"В течение последних часов "Приватбанк" находится под массированной DDS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции. В Привате уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения Приват24. Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что наблюдаются сбои в работе Сбербанка, не работает интернет-банкинг. Кроме того, атакованы сайты Минобороны и ВСУ.

"Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - подытожили в Центре.

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