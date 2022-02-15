Пользователи продолжают жаловаться на проблемы с доступом.

Приватбанку удалось восстановить работу после осуществленной на системы DDOS-атаки.

Об этом пресс-служба банка сообщила в комментарии изданию Экономическая правда.

Службы не работали в течение часа. Однако, отмечают в банке, трафик был интенсивным, что создавало дополнительные сложности с доступом к услугам.

В то же время, как пишет издание, пользователи продолжают жаловаться на проблемы с доступом.

В банке допускают новые атаки.

Что случилось

Вечером, 15 февраля, на приложения "Приватбанка", "Ощадбанка", а также сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины были совершены DDoS-атаки.

В пресс-службе Центра информационной безопасности при СНБО допустили причастность России к атакам на системы.

Кибератаки на Украину

Кибератаки в Украине заметно участились на фоне обострения на российско-украинской границе. В январе неизвестные совершили самую масштабную за четыре года хакерскую атаку более чем на 70 украинских сайтов.

Тогда в СНБО заявили о возможной причастности России к кибернападениям. В Москве все возражают.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что кибератаки могут быть частью усилий России по эскалации ситуации в Украине. Об этом известно уже несколько месяцев, и США работают с украинским правительством над усилением защиты.

По мнению опрошенных агентством Reuters западных экспертов, следующие кибератаки РФ могут затронуть энергосистемы и финансовые учреждения. Также они не исключили, что жертвами гибридных методов войны могут стать социальные объекты.

В настоящее время Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, могут привлечь к полномасштабному наступлению.

Несмотря на официальные заявления Минобороны России по отводу части солдат в места постоянной дислокации, пресса, напротив, наблюдает усиление наступательных позиций россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: