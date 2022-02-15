Приватбанку удалось восстановить работу после осуществленной на системы DDOS-атаки.
Об этом пресс-служба банка сообщила в комментарии изданию Экономическая правда.
Службы не работали в течение часа. Однако, отмечают в банке, трафик был интенсивным, что создавало дополнительные сложности с доступом к услугам.
В то же время, как пишет издание, пользователи продолжают жаловаться на проблемы с доступом.
В банке допускают новые атаки.
Что случилось
Вечером, 15 февраля, на приложения "Приватбанка", "Ощадбанка", а также сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины были совершены DDoS-атаки.
В пресс-службе Центра информационной безопасности при СНБО допустили причастность России к атакам на системы.
Кибератаки на Украину
Кибератаки в Украине заметно участились на фоне обострения на российско-украинской границе. В январе неизвестные совершили самую масштабную за четыре года хакерскую атаку более чем на 70 украинских сайтов.
Тогда в СНБО заявили о возможной причастности России к кибернападениям. В Москве все возражают.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что кибератаки могут быть частью усилий России по эскалации ситуации в Украине. Об этом известно уже несколько месяцев, и США работают с украинским правительством над усилением защиты.
По мнению опрошенных агентством Reuters западных экспертов, следующие кибератаки РФ могут затронуть энергосистемы и финансовые учреждения. Также они не исключили, что жертвами гибридных методов войны могут стать социальные объекты.
В настоящее время Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, могут привлечь к полномасштабному наступлению.
Несмотря на официальные заявления Минобороны России по отводу части солдат в места постоянной дислокации, пресса, напротив, наблюдает усиление наступательных позиций россиян.