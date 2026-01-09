Киев без отопления после обстрела РФ: эксперт рассказал, когда киевлянам вернут тепло

Российская массированная атака столицы сконцентрировалась на Левом берегу и ключевых объектах теплоснабжения.

После массированного удара по Киевскому энергоузлу энергетики сосредоточились на восстановлении отопления. Тепло большинству киевлян могут вернуть уже в течение сегодняшнего дня, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга.

"В течение сегодняшнего дня к большинству киевлян вернется отопление. По крайней мере, Левый берег восстанавливается быстрее, а в части Правого берега ситуация может быть сложнее", - сказал Харченко.

По его словам, российская массированная атака сконцентрировалась в основном на Левом берегу и ключевых объектах теплоснабжения и электроснабжения именно в городе.

Эксперт также прокомментировал ситуацию со светом. По его словам, сейчас примерно 470 тысяч абонентов находятся без электричества в Киеве. Это последствия ударов по теплоэлектроцентралям (ТЭЦ) и по подстанциям.

"Думаю, что до конца дня большая часть абонентов электричество получит. Судя по предварительной оценке, нет каких-то суперкритических повреждений, которые угрожали бы катастрофой. Восстановление уже идет, но понятно, что при такой погоде, как сейчас, это будет довольно медленный процесс", - отметил Харченко.

В ночь на 9 января основной удар россияне нанесли по Киеву. В результате обстрелов в части города пропало отопление и горячая вода. Это произошло из-за обесточивания объектов водопроводной инфраструктуры столицы.

Также сообщалось, что более 500 тысяч потребителей в Киеве и Киевской области остались без света. При этом полностью обесточен город Славутич.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян по возможности выехать из столицы из-за сложной ситуации в городе.

