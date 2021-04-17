По предварительным данным, мариупольский активист Александр Чушикин избил битой человека, в результате чего мужчина скончался.

16 апреля, в Мариуполе, возле дома местного активиста и предпринимателя Александра Чушикина произошла драка, в результате которой один человек умер.

Об этом сообщает издание Комментарии.

Журналист местного канала ТВ-7 Вячеслав Твердохлеб опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором изображено, как на территории одного из частных домов происходит потасовка.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как Александр Чушикин избивает битой человека. В комментариях под видео местные жители написали, что этот человек умер в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. По данным мариупольского издания MRPL, медики подтвердили эту информацию, а также рассказали, что у погибшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Александр Чушикин на своей странице в соцсети заявил, что два человека позвонили ему с предложением купить за 15 тыс. грн флешку с компроматом на местного бизнесмена Николая Будыку, которого Чушикин обвиняет в незаконной деятельности. Активист говорит, что встреча была запланирована на вечер. Он отметил, что в оговоренное время пришли мужчина и женщина, которых Чушикин пригласил в свой летний дом, но когда мужчина зашел, женщина якобы открыла ворота и на территорию двора, по словам активиста, забежали несколько человек. Александр Чушикин заявил, что испугался за родных, которые находились в доме и отмечали его день рождения, и стал защищаться.

Супруга Александра Чушикина Ирина также опубликовала видео с места происшествия. Избитого мужчину держали сотрудники полиции, он истекал кровью и уже не мог стоять на ногах. В это время женщина говорила, что не нужно вызывать скорую помощь — вместо этого мужчину необходимо отправить в отделение полиции.

По данным Мариупольского районного управления полиции, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Автор: Иван Бойко