Задержанными займется Служба безопасности Украины

Правоохранители задержали в лесу Бучанской общины Киевской области семь мужчин. Их подозревают в причастности к ДРГ.

Об этом сообщает Telegram-канал стратегических коммуникаций ВСУ.

"Специальное подразделение, выполняя боевое задание в лесной части Бучанской общины, отслеживая диверсионно-разведывательные группы врага, задержали группу мужчин, которые не смогли объяснить, что они делают в зарослях", - говорится в сообщении.

Дальше задержанными займется Служба безопасности Украины для установления их намерений.

Как ранее сообщал УНИАН, в Броварском районе Киевщины поймали шесть российских солдат, которые прятались в лесной избушке. Они бежали с поля боя, чтобы не стать трупами. Дезертиры прятались более четырех месяцев и конечно застали деоккупацию региона, когда Вооруженные силы Украины прогнали захватчиков.

Подобный случай был в Ирпене, когда бурята-пулеметчика нашли в погребе сельского дома. Он там прятался и питался консервацией жителей дома. Также были зафиксированы случаи в Черниговской области, когда оккупанты бежали с поля боя и прятались в лесных зарослях.

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