Дезертиры армии РФ сбежали с поля боя и поселились в пустой избе.

В Броварском районе Киевщины поймали 6 российских солдат, которые прятались в лесной избушке. Они бежали с поля боя, чтобы не стать трупами. Дезертиры прятались более 4 месяцев и конечно застали деоккупацию региона, когда ВСУ прогнали захватчиков.

Об этом сообщил военный обозреватель, полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец. По его информации, инцидент произошел в селе Дерновка Броварского района Киевской области.

Машовец отметил, что подобный случай был в Ирпене, когда бурята-пулеметчика нашли в погребе сельского дома. Он там прятался и питался консервацией жителей дома. Также были зафиксированы случаи в Черниговской области, когда оккупанты бежали с поля боя и прятались в лесных зарослях.

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