После отступления рашистов из Бучи в конце марта, в городе было обнаружено по меньшей мере 426 тел мирных украинских жителей.

Иностранным журналистам показали страшную пыточную в Буче, где российские оккупанты пытали и убивали мирных украинских жителей.

На записи, опубликованной Deutsche Welle видно, что камера была в темном подвальном помещении. До начала полномасштабного вторжения это было складское помещение в подвале кемпинга.

Отмечается, что в помещении были обнаружены тела мужчин в гражданской одежде. На его стенах также виднеются следы от пуль. По словам одного из военных, россияне пытались таким образом выпытать какую-то информацию.

В частности, в докладе ОБСЕ говорится, что оккупанты пытали заключенных украинцев водяными пытками, привязывая к доскам и насильно поя водой.

По словам местных властей, после отступления рашистов из Бучи в конце марта, в городе было обнаружено по меньшей мере 426 тел мирных украинских жителей.

На сегодня на Киевщине уже обнаружено 1346 тел убитых гражданских украинцев. Большинство из них были убиты из огнестрельного оружия.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Бучанском районе обнаружили еще одно массовое захоронение расстрелянных российскими захватчиками мирных жителей. 7 гражданских граждан россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову.

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