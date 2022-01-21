Парень утверждает, что таким образом хотел, чтобы учебное заведение перевели на дистанционную форму обучения.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, который с помощью российских спецслужб сделал ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета.

Как сообщает пресс-служба СБУ, псевдоминером оказался студент этого колледжа. По информации спецслужбы, он заказал "минирование" у администратора одного из российских закрытых Telegram-чатов, которыми руководят спецслужбы РФ.

"Сейчас такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", - отметили в ведомстве.

Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа. Автор сообщения представился "российским террористом" и требовал 250 тысяч гривень выкупа, "чтобы теракта не произошло".

Правоохранители не обнаружили никаких взрывчатых предметов и веществ в помещении учебного заведения. Сотрудники СБУ установили личность псевдоминера и задержали его. Свой поступок задержанный мотивировал желанием, чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения.

У него изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, на которых, по данным спецслужб, есть доказательства противоправной деятельности, в том числе и переписка с администратором Telegram-чата.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Читайте такжеВ Днепре появилась информация о взрывчатке в школах, но детей оставили на урокахПо информации источника УНИАН в правоохранительных органах, большинство псевдоминирований в последнее время в Украине осуществляют школьники и студенты, "заказывающие" их в закрытых Telegram-чатах, которые курируются ФСБ РФ. Собеседник агентства подчеркнул: российские спецслужбы делают это сознательно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в Украине.

Массовые "минирования" в Украине

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Украине наблюдаются волны массовых псевдоминирований учебных заведений. В частности, 11 января правоохранители получили информацию о якобы заминировании всех школ города Киева. Тогда за сутки им удалось проверить 350 учебных заведений столицы.

12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы. В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове. Кроме того, в Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.

Читайте такжеВ волне "минирований" в городах Украины СБУ заподозрила Россию: гибридная агрессия18 января в Киеве "заминировали" почти 40 школ и два суда.

20 января неизвестные "заминировали" Офис президента. В тот же день в Ривне одновременно "заминировали" все школы города.

В Черкассах и Николаеве местные власти уже приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.

Сегодня, 21 января, в полицию поступило сообщение о возможном минировании всех школ в Киеве. Кроме того, из-за угрозы взрывов эвакуировали всех учеников школ Львова.

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