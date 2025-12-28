В центре Одессы дрон попал в жилой дом: стали известны последствия (фото, видео)

Из-за удара выбито более 100 окон, пожар занялся на площади 150 кв. м.

Поздно вечером 27 декабря во время атаки россиян в центре Одессы дрон попал в жилой дом, в результате чего возник пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, в результате атаки возникло возгорание технического и второго этажей 2-этажного жилого дома. Из здания эвакуированы 4 человека. Также, по данным спасателей, повреждено остекление окон 4-этажного здания лицея.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 150 кв. м. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали психологическую помощь 17 людям, среди них - 4 ребенка. Погибших и пострадавших нет.

По данным главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате вечерней атаки РФ повреждены 7 жилых домов и 3 социальных объектов, где, в частности, выбито более 100 окон. Чиновник уверяет, что коммунальщики закрыли отверстия временно пленкой.

По состоянию на 8:00 воскресенья, 28 декабря, в оперативный штаб за помощью обратились 14 человек. По данным энергетиков, в городе действуют аварийные отключения из-за нагрузки линий.

"Электротранспорт до сих пор не работает из-за последствий вражеских атак. Курсируют автобусы", - констатировал Лысак.

Удары по Одессе

Как писал УНИАН, вечером 27 декабря российский дрон попал по жилому дому в Приморском районе Одессы. Было известно, что в результате падения ударного БпЛА возникло возгорание крыши жилого дома. На месте будет развернут штаб.

В Одессе с 13 декабря из-за атаки РФ по энергетическим объектам не работает городской электротранспорт. Из-за ряда ударов в регионе, в частности в областном центре были проблемы с электроснабжением, исчезли вода и отопление. Тогда же был атакован юг Одесской области - в результате воздушного нападения без энергоснабжения остались населенные пункты Вилковской, Килийской, Катлабужской, Сафьяновской громады и часть города Измаил. Аналитики назвали эту атаку самой массированной с начала полномасштабного вторжения РФ.

