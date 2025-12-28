РЛС 'Валдай' и база морских дронов: ВСУ поразили важные объекты в Крыму (видео)

Среди пораженных "точек" - пункт управления комплексом радиолокационной разведки.

Силы обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма поразили важные цели оккупационной армии РФ. Об этом рассказал в Telegram командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, ночью "птицы" 1 отдельного центра СБС отработали по ряду военных объектов на временно оккупированной территории Украины.

В частности, в населенном пункте Черноморское в Крыму, поражена радиолокационная станция "Валдай", пункт управления комплексом радиолокационной разведки и база хранения и запуска морских безэкипажных катеров.

Видео дня

Военный также обнародовал видео, на котором можно увидеть отработку специалистов СБС по указанным целям.

Удары по Крыму

Напомним, недавно во временно оккупированном Крыму, на аэродроме Бельбек, дальнобойными дронами Центра спецопераций "Альфа" СБУ поражены два российских самолета Су-27. Один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Ориентировочная стоимость обоих самолетов - около 70 млн долларов.

Это уже вторая успешная атака СБУ по Бельбеку за последние дни. В частности, ранее, 18 декабря, беспилотники поразили российскую технику на сотни миллионов долларов - две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

Вас также могут заинтересовать новости: