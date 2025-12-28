Стармер пропустил переговоры Зеленского с лидерами ЕС: The Telegraph назвало причину

На Даунинг-стрит подчеркнули, что участие премьера в субботнем звонке изначально не планировалось

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отсутствовал во время критически важного телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая Францию, Германию, Италию и Польшу в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, которая состоится в воскресенье.

Великобританию во время разговора представлял советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, пишет The Telegraph..

Представители Даунинг-стрит заявили, что участие Стармера в этой встрече изначально не планировалось, и подчеркнули, что Пауэлл регулярно присоединяется к подобным звонкам, представляя интересы Британии. В офисе премьера добавили, что в разговоре также участвовали советники по национальной безопасности других европейских стран.

Видео дня

Источники на Даунинг-стрит подчеркнули, что Стармер регулярно общается с Зеленским и другими мировыми лидерами, но не смог присоединиться к встрече в субботу из-за "загруженности графика". Они также отметили, что он беседовал с лидерами стран "европейской тройки" (E3) – Франции, Германии и Италии – в пятницу. Поэтому он вовлечен в "постоянную дипломатическую работу", касающуюся усилий по завершению войны в Украине.

СМИ пишет, что в ходе общей встречи Зеленский подчеркнул, что "необходимы сильные позиции", чтобы принудить кремлевского диктатора Владимира Путина придерживаться мирного соглашения.

Другие новости о координации усилий с Европой

Ранее УНИАН сообщал, что в Европе готовятся к сюрпризам после встречи Зеленского и Трампа. Там непублично надеются на положительный результат, хотя и не будут участвовать во встрече лично. В европейских столицах считают, что нынешняя динамика отношений между Украиной и США является в целом продуктивной

Кроме того, мы также рассказывали об участии европейцев в переговорах с Трампом. "Когда мы говорим об этом всем пути, и там много документов, много вещей зависит от позиции также Европы, безусловно, какой-то формат в ближайшее время мы должны найти", - заявил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: