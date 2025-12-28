Попытки врага продвинуться - неудачные: в ДШВ рассказали о ситуации в Покровске

Ситуация в Мирнограде сложная, но украинские защитники работают над усилением обороны.

В Покровске российские захватчики пытались продвинуться севернее железной дороги, но потерпели неудачу. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ в Telegram относительно ситуации в Покровской агломерации по состоянию на 28 декабря.

"Силы обороны контролируют северную часть Покровска. Попытки противника продавить нашу защиту севернее железной дороги неудачные", - говорится в сообщении.

В то же время российские захватчики продолжают активно действовать на западе Покровска. "Цель - выход в район Гришино. Но атаки врага блокируются", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Вместе с тем в Мирнограде ситуация остается сложной. К защите города привлечены подразделения десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

"Силы обороны работают над усилением группировки для противодействия давлению врага с северо-восточного и южного направлений. Выполнять эту задачу позволяет контроль над коридором в районе Светлого и Ровно", - говорится в сообщении.

При этом враг прибегает к демонстративным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. "Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, который находится в перманентном состоянии предновогоднего опьянения", - отмечают военные.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российским оккупантам удалось продвинулся в Покровске, Мирнограде и Гуляйполе, а также возле Зеленого, Родинского, Красного Лимана и Новоэкономичного.

В Покровско-Мирноградской агломерации вражеские механизированные атаки происходят время от времени с использованием квадроциклов, мотоциклов, иногда брони также, и танков, и БМП, но и тактика малых групп работает параллельно с этим.

