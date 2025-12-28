Железная дорога, которая была гордостью Украины, теперь стала ее слабым местом, - WSJ

Рссийские атаки направлены на все: от диспетчерских вышек до поездов и подстанций, которые их питают.

Россия в этом году усилила атаки с целью перекрыть разветвленную сеть железных дорог Украины - жизненно важную артерию украинской экономики, по которой перевозится более 60% грузов, а также оружие и солдаты на фронт.

Как пишет The Wall Street Journal, "Укрзализныця" заявляет, что в этом году Россия совершила более 1100 атак на её инфраструктуру, что примерно равно суммарному количеству атак в 2024 и 2023 годах. Атаки затрагивают поезда, диспетчерские вышки и депо, а также мосты, под которыми проходят поезда, и подстанции, обеспечивающие электроснабжение сети. Москва также нацелена на важнейший экспортный маршрут на юг Украины, где поезда с зерном и другими продуктами питания обслуживают порты на Черном море.

Помимо человеческих жертв, атаки на железнодорожную сеть причинили ущерб на сумму 5,8 миллиарда долларов с начала вторжения, сообщает "Укрзализныця". Компания предупреждает, что стоимость ремонта будет намного выше.

"Это война на железных дорогах, которая представляет собой преднамеренную, структурированную, хорошо спланированную и концентрированную попытку остановить работу системы", – сказал глава "Укрзализныци" Александр Перцовский. - "Практически каждое звено в цепи подвергается атаке".

Россия нашла слабое место Украины

Как подчеркивает WSJ, железные дороги были предметом гордости для украинцев на протяжении всей войны. Когда после вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство было закрыто для коммерческих рейсов, а дороги оказались перегружены, они перевезли миллионы людей в безопасное место. Мировые лидеры прибывали в Киев по железной дороге, чтобы выразить поддержку пострадавшей стране.

"Россия первоначально щадила украинскую железнодорожную инфраструктуру, рассчитывая, что она понадобится для управления страной, если она захватит контроль. Теперь, когда Москва оказывает давление на Киев, чтобы тот принял жесткие условия мира, железные дороги оказались под прицелом", - отмечает издание.

Как обеспечить безопасность

"Укрзализныця" заявляет, что делает все возможное для обеспечения безопасности своей деятельности и защиты своих сотрудников. Так, машинисты поездов, въезжающие в Херсон, теперь носят каски для защиты. Крыши поездов оборудованы устройствами подавления беспилотников. Многие подстанции облицованы бетоном, чтобы минимизировать последствия ударов.

Однако на таких вокзалах, как Лозова в Харьковской области, который стал одной из главных целей в российской кампании ударов, возможности ограничены.

"Мы просто бросаем все дела, когда звучит сирена воздушной тревоги", – сказала Нина Забела, начальник железнодорожной станции Лозова. "Приоритет – спасение жизней".

Атаки РФ по железнодорожной инфраструктуре

22 декабря недалеко от Коростеня произошел сход с путей грузового поезда, в результате чего ряд рейсов задерживается на несколько часов. В УЗ тогда отмечали, что грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа Shahed. Из-за аварии задерживались ряд поездов "Укрзализныци".

19 декабря РФ ударила по Одессе и области. Из-за последствий дроновой атаки временно не курсировали ряд пригородных поездов.

